Lech Poznań ma za sobą kapitalną kampanię na arenie europejskiej. "Kolejorz" w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy doszedł aż do etapu ćwierćfinału, gdzie uległ dopiero włoskiej Fiorentinie i to po poważnej walce. Nieco gorzej było w PKO Ekstraklasie, ale i tam trudno mówić o tragedii. Lech po słabszym początku zakończył sezon na trzecim miejscu, które gwarantuje występ w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.