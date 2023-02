Choć Norweg do Manchesteru City trafił zaledwie kilka miesięcy temu, temat jego przyszłości wciąż pozostaje żywy. Media jeszcze jesienią informowały o możliwym istnieniu tajnej klauzuli , pozwalającej mu na odejście z klubu przed wygaśnięciem umowy, ważnej do czerwca 2027 roku. Jednocześnie, pojawiały się doniesienia o tym, że parol na piłkarza zaginać może Real Madryt .

Erling Haaland wart... miliard euro?

Póki co jednak nie zanosi się na to, by Haaland prędko zmienił otoczenie. Zdaniem reprezentującej jego interesy Rafaeli Pimenty, kiedy to w końcu się stanie, napastnik "pobije wszelkie rekordy". Mówiła o tym w obszernej rozmowie z hiszpańskim "AS".