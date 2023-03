Gwiazdor Borussii rozchwytywany. Media: W Londynie doszło do ważnego spotkania

Jude Bellingham to zdecydowanie jeden z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia . Jego kariera od czasu transferu do Borussii Dortmund rozwija się w zawrotnym tempie. 18-latek stał się liderem drugiej linii zespołu z Signal Iduna Park, a jego dyspozycja nie umknęła uwadze największych klubów na świecie .

Pod koniec lutego na temat obecnej sytuacji wokół ewentualnego transferu Bellinghama głos zabrał jeden z dziennikarzy niemieckiej stacji "Sport 1" - Patrick Berger , zdradzając, że mimo iż Real Madryt i Manchester City nadal pozostają w grze, to w uprzywilejowanej pozycji zdaje się znajdować Liverpool .

W Londynie miało dojść do istotnego spotkania ws. Bellinghama

Jak jednak donosi Santi Aouna z portalu "Foot Mercato", "Królewscy" nie ustają w staraniach, by przekonać 18-latka do przenosin na Estadio Santiago Bernabeu. Dziś w Londynie - gdzie Borussia zmierzy się z Chelsea w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów - miało dojść do spotkania pomiędzy ojcem zawodnika, a Juanem Calafetem, szefem ds. rekrutacji w Realu.