Gwiazdor Barcelony nie wytrzymał! Prosi o transfer już zimą

Gwiazdor Barcelony ma dość! Chce opuścić drużynę

Piłkarz, który trafił do Barcelony latem ubiegłego roku z Olympique Lyon ma kontrakt ważny do czerwca przyszłego roku. Wygląda jednak na to, że nie zostanie on wypełniony - media na Półwyspie Iberyjskim donoszą, że 28-latek z Moordrechtu gorączkowo chce opuścić drużynę.