Gwiazda Interu Mediolan odchodzi. Kierunek zaskakujący

Finał Ligi Mistrzów odbył się bowiem w Stambule. Nie na stadionie Fenerbahce, co prawda, ale po drugiej stronie cieśniny Bosfor. A właśnie Fenerbahce Stambuł jest wyborem Edina Džeko. Ma on tutaj podpisać umowę, która z racji na jego wiek (już 37 lat) nie będzie bardzo długa. Turcy jednak zaoferowali Bośniakowi dwuletnią umowę i to miało istotny wpływ na decyzję.

Edin Dżeko nie dogadał się z Interem Mediolan

Nie doszło do spodziewanego i zapowiadanego porozumienia piłkarza z Interem Mediolan. Edin Džeko nie zagra już w Interze Mediolan, którego barwa bronił od dwóch lat i przyjścia z AS Roma i z którym zagrał w finale Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City - nawiasem mówiąc, jego byłemu klubowi. W swej długiej karierze najsłynniejszy bodaj bośniacki piłkarz występował także w VfL Wolfsburg, a także w lidze czeskiej, co nie wszyscy może pamiętają. Był piłkarzem FK Teplice czy FK Usti nad Łabą.

Dżeko rozegrał w tym sezonie 51 meczów dla włoskiego klubu, strzelając 14 goli i zanotował 5 asyst. Jego umowa z Interem Mediolan wygasa z końcem czerwca. Do Interu nie wróci także raczej Romelu Lukaku, którego Inter chętnie by powtórnie wypożyczył, natomiast Chelsea Londyn nie ma takiego zamiaru. Chce go sprzedać.