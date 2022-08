Gwiazda City już bardzo blisko Barcelony? "Zawsze byłem szczery z klubem"

Bernardo Silva ma być ostatnim letnim transferem Barcelony i trzeba przyznać, że byłoby to zakończenie z solidnym impetem. Coraz więcej wskazuje na to, że rzeczywiście może do tego dojść. Portugalczyk udzielił długiego wywiadu stacji ESPN, gdzie opowiedział, jak wygląda jego obecna sytuacja.

Zdjęcie Bernardo Silva może trafić do Barcelony / KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / AFP