Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" poinformował, że Grzegorz Krychowiak ostatecznie nie doszedł do porozumienia ze swoim obecnym klubem Al-Shabab i odejdzie do drużyny prowadzonej przez Czesława Michniewicza. Jeszcze niedawno wydawało się, że przedłużenie umowy 33-letniego pomocnika jest jedynie formalnością. To jednak nie nadeszło i Polak lada moment ma zostać nowym zawodnikiem Abha Club.