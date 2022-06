Grzegorz Krychowiak na celowniku kolejnych klubów. Media donoszą

"Krycha" to ważna postać reprezentacji Polski. Choć wciąż wiąże go kontrakt z drużyną z Krasnodaru, wydaje się mało prawdopodobnym, aby wciąż w tym klubie występował. Wystarczy przypomnieć, że tuż po agresji Rosji na Ukrainę błyskawicznie zawiesił umowę i przeniósł się do Aten.

Reklama

Krychowiak na celowniku klubów ze Szwecji i Niemiec

Włodarze AEK byli zadowoleni z jego gry i jak informuje grecki "Sportime" chętnie by go w swoich szeregach zatrzymali, choć zdają sobie sprawę, że nie będzie to proste. Przede wszystkim z uwagi na zainteresowanie ze strony innych ekip. Jak wychwycił Piotr Piotrowicz - tropy prowadzą między innymi do Szwecji.

Grecki portal "Sdna" donosi, iż Krychowiak mógłby trafić do Malmoe FF - klubu, który występował w ostatniej edycji Ligi Mistrzów. To jednak nie wszystko, bowiem portal zasygnalizował również, że sytuację gracza monitoruje Hertha Berlin.