Wywalczone mistrzostwo Włoch i perspektywy na zbudowanie europejskiej potęgi nie przekonały Romelu Lukaku do pozostania w Interze Mediolan. Belg udał się prywatnym odrzutowcem do Londynu, wypracował tam porozumienie z "The Blues" i oficjalne potwierdzenie jego transferu jest tylko kwestią godzin.

Bez zrozumienia do postawy napastnika podeszli najbardziej zagorzali fani Interu. Oberwało się także kierownictwu klubu, który nie potrafił zatrzymać w drużynie jednego z liderów. Kibice zniszczyli mural, wcześniej stworzony na cześć piłkarza.

Romelu Lukaku przejdzie z Interu Mediolan do Chelsea

W mediach społecznościowych poświęconych Interowi i prowadzonych przez fanów można przeczytać oświadczenie, wystosowane w ostrej formie bezpośrednio do Lukaku "Oczekiwaliśmy od Ciebie bardziej uczciwego i przejrzystego zachowania. Przyjęliśmy i chroniliśmy Cię jak syn, ale udowodniłeś, że jesteś taki, jak wszyscy inni" - brzmi pożegnanie.

Łączna kwota, jaką Chelsea zapłaci za Lukaku wyniesie 115 milionów euro. W całej karierze bilans transferowych kwot zapłaconych za reprezentanta Belgii przebije już 300 milionów euro, co jest nowym rekordem. Do tej pory palma pierwszeństwa należała do Neymara, za którego łącznie płacono w jego karierze 310 milionów (dwa transfery).

