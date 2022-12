Kolo Muani w zeszłym sezonie zdobył z FC Nantes Puchar Francji, a po sezonie nie przedłużył kontraktu z francuskim klubem i odszedł za darmo do Eintrachtu Frankfurt . Bardzo mocno rozpoczął swoją karierę w Bundeslidze , bo w 14 meczach zdobył 5 goli i zaliczył aż 10 asyst. Dołożył do tego także dwa trafienia w Lidze Mistrzów i jedno w Pucharze Niemiec.

Randal Kolo Muani na celowniku Bayernu Monachium

Według informacji "Bilda" chętnie u siebie widziałby go Bayern Monachium. Kolo Muaniego łączy jednak z Eintrachtem kontrakt ważny do 2027 roku, więc jeśli "Bawarczycy" chcieliby go sprowadzić już zimą czy nawet latem przyszłego, to musieliby sięgnąć głęboko do kieszeni. Ostatni "duży" transfer między tymi klubami miał miejsce w 2014 roku, kiedy z Frankfurtu do Monachium przeniósł się Sebastian Rode.