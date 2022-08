Głośny powrót do Ekstraklasy o krok. Media nie mają wątpliwości

32-letni obecnie Hiszpan do naszego kraju trafił w 2017 roku, z rezerw Villarreal. Został graczem Wisły Kraków, w barwach której grał przez jeden sezon. Latem 2018 przeniósł się do Legii Warszawa. Z "Wojskowymi" związany był przez kilkanaście miesięcy. Odszedł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Media: Głośny powrót do Ekstraklasy o krok

Na boiskach Ekstraklasy Carlitos rozegrał łącznie 73 spotkania, strzelając 40 goli. Niewykluczone, że już wkrótce zyska szansę na poprawienie tego dorobku. Jak donosi serwis "Sportowefakty", napastnik jest bliski porozumienia z Legią i jeszcze w ten weekend może pojawić się w naszym kraju.

Obecnie 32-latek jest formalnie graczem Panathinaikosu Ateny. W poprzednim sezonie zagrał dla tego klubu 33 razy. Strzelił 12 bramek.