Giganci już się o niego biją! Trzeba będzie wyłożyć fortunę

Chwicza Kwaracchelia, który latem przeniósł się z gruzińskiego Dinama Batumi do SSC Napoli robi w ostatnich tygodniach prawdziwą furorę. Genialna gra 21-latka sprawiła, że znalazł się on na radarach czołowych, europejskich klubów. Jego agent nie ma wątpliwości - by pozyskać młodego gwiazdora, trzeba będzie wyłożyć fortunę.