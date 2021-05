O tym, że 22-latek może opuścić klub z Mediolanu mówiło się od dłuższego czasu. Wciąż brakowało jednak oficjalnego potwierdzenia tych doniesień. To nadeszło w środę - informację o rozstaniu z Donnarummą przekazał Maldini. - Życzę mu wszystkiego najlepszego. Niestety, czasem tak bywa, że drogi się rozchodzą - powiedział.

Dokąd trafi bramkarz? Wiele wskazuje na to, że jego nowym klubem będzie Juventus, gdzie aktualnie podstawowym golkiperem jest Wojciech Szczęsny. Środowe doniesienia z pewnością spotęgują plotki dotyczące przyszłości Polaka, który może rozstać się ze "Starą Damą". Sporo mówi się o tym, że może on wrócić do Premier League.

Jednocześnie, choć Juventus jest faworytem w wyścigu po Donnarummę, zainteresowanie nim wykazują też inne kluby. Wśród nich jest między innymi FC Barcelona.



Bramkarz do pierwszego zespołu AC Milan dołączył w 2015 roku. W barwach klubu rozegrał łącznie 251 spotkań. 88 razy zachował czyste konto.



TC