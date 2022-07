FC Barcelona ogłasza transfer. Pół miliarda euro odstępnego

O zainteresowaniu graczem ze strony "Dumy Katalonii" mówiło się od dłuższego czasu. Sprawy można było jednak sformalizować dopiero po wygaśnięciu umowy Iworyjczyka z Milanem, wraz z końcem czerwca. Gdy tak się stało, Barcelona nie zwlekała już ani chwili. W poniedziałek ogłoszono pozyskanie piłkarza, zaś oficjalna prezentacja nastąpi w środę, 6 lipca.

Reklama

Barcelona ma nowego gracza. Zawrotna suma odstępnego w kontrakcie

Samo przejście Kessiego do drużyny ze stolicy Katalonii nie jest więc niczym przesadnie zaskakującym. Mocno sensacyjnie brzmi jednak kwota odstępnego, wpisana w kontrakcie zawodnika. To bowiem... 500 milionów euro. Kontrakt ważny jest przez cztery lata - do czerwca 2026 roku.

Kessie do Włoch trafił w 2015 roku, gdy został wypożyczony do młodzieżowej drużyny Atalanty Bergamo z rodzimego Stella Club d'Adjamé. Na Półwyspie Apenińskim występował również w Cesenie oraz AC Milan. Ma na koncie ponad 200 spotkań w Serie A. Jest 58-krotnym reprezentantem kraju.

Zdjęcie FC Barcelona / PAU BARRENA/AFP/East News / East News