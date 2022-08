FC Barcelona może pożegnać snajpera. Trenerowi giganta "błyszczą się oczy"

Pogłoski o możliwym transferze "Auby" pojawiają się od dłuższego czasu. Byłby to całkiem logiczny krok - mają za rywala do miejsca w składzie "Lewego", urodzony w Laval gracz raczej nie dostałby wielu szans na zaprezentowanie swoich umiejętności. Sam piłkarz, którego kontrakt z Barceloną jest ważny aż do 2025 roku miał jednak niechętnie odnosić się do kwestii ewentualnego rozstania z drużyną.

Pierre-Emerick Aubameyang pożegna się z FC Barcelona?

Według "Bilda" przenosiny są jednak mocno prawdopodobne. "Kiedy Thomas Tuchel jest pytany o Pierre'a-Emericka Aubameyanga, jego oczy się błyszczą" - czytamy. Jak zauważono, po rozstaniu Chelsea FC z Romelu Lukaku i Timo Wernerem klub pilnie potrzebuje wzmocnienia w linii ataku.

Jak donoszą Niemcy, "Auba" mógłby trafić do "The Blues" już wkrótce. Hiszpańskie media donosiły, że Barcelona wyceniła go na 25 milionów euro. Angielski klub będzie jednak z pewnością chciał znacząco zbić tę cenę.

Gabończyk rozegrał dotąd w "Dumie Katalonii" 23 spotkania. Strzelił w nich 13 goli i zaliczył jedną asystę.