Borussia Dortmund nie zamierza w letnim okienku transferowym sprzedawać Erlinga Haalanda - poinformował dyrektor sportowy klubu, Michael Zorc. Norweg od miesięcy znajduje się pod obserwacją topowych klubów Europy.

20-latek, który w obecnym sezonie ma już łącznie we wszystkich rozgrywkach na koncie 35 goli i 11 asyst łączony był między innymi z klubami z Wysp, a także hiszpańskimi gigantami, z FC Barcelona na czele. Jego agent bywał widywany na rozmowach.

Suma odstępnego, wpisana w kontrakcie piłkarza wynosi 75 milionów euro. Co ciekawe, bardziej niż ona, potencjalnych nabywców przeraża wizja opłacania kosmicznej pensji, jakiej życzy sobie Haaland. Mowa jest bowiem o kwocie przekraczającej 35 milionów euro za sezon. Wiele wskazuje na to, że plany transferu Norweg będzie musiał odłożyć o co najmniej kilka miesięcy.



Borussia poinformowała bowiem, że póki co nie zamierza sprzedawać swojej największej gwiazdy. - Będzie nadal dla nas grać - przekazał dyrektor sportowy, Michael Zorc. Klub dysponuje sporym komfortem - kontrakt Haalanda kończy się dopiero w 2024 roku co oznacza, że w kolejnych okienkach nadal będzie mogła oddać go z bardzo dużym zyskiem.



