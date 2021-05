Według hiszpańskich mediów Erling Haaland podjął już decyzję w kwestii transferu. Młody napastnik zapowiedział, że nie odejdzie latem z Borussii Dortmund, lecz warunkiem tego jest wywalczenie przez zespół w Bundeslidze miejsca gwarantującego udział w Lidze Mistrzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Julian Nagelsmann nowym trenerem Bayernu Monachium. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Norwega w swoich składach chętnie widziałaby większość najpotężniejszych klubów świata, na czele z Realem Madryt. Według doniesień "AS" zawodnik podjął już decyzję w kwestii przyszłości i przekazał ją władzom BVB.

Reklama

Snajper chce pozostać w drużynie jeszcze przez jeden sezon, lecz stawia jasny warunek: by tak się stało, musi ona wywalczyć sobie prawo gry w Lidze Mistrzów. O to może nie być łatwo: na trzy kolejki przed końcem rozgrywek zajmuje w tabeli piąte miejsce, tracąc punkt do Eintrachtu Frankfurt.



Zdaniem dziennikarzy z Półwyspu Iberyjskiego, takie rozwiązanie byłoby na rękę władzom Realu Madryt, które na zakup Haalanda mogłyby sobie pozwolić dopiero latem 2022 roku.



TC