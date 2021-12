25-letni napastnik do Polski trafił w 2019 roku. Od tamtej pory gra właśnie dla Śląska. W obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach strzelił łącznie dziesięć goli, z czego dziewięć - w Ekstraklasie. Jego kontrakt jest ważny do 2024 roku, lecz jeżeli wierzyć plotkom, może nie zostać wypełniony.

Erik Exposito odejdzie z polskiego klubu?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia-Spartak. Wojciech Kowalewski dla Interii: Dla Legii to finał, mecz o wszystko. Wideo INTERIA.TV

Według informacji Macudy zainteresowane pozyskaniem gracza są kluby hiszpańskiej Segunda Division. Nie wymienia dokładnie, o które chodzi, lecz zdradza, że kwota ewentualnego transferu wynosiłaby co najmniej 2-3 miliony euro.



Exposito w karierze zdążył zaliczyć 11 występów na szczeblu La Liga. Sztuki tej dokonał jako piłkarz UD Las Palmas. Być może to właśnie ten zespół stać się może jego nową-starą przystanią.



TC