Jeszcze nie tak dawno Dawid Kownacki grał w Lechu Poznań, który opuścił w 2017 roku, by robić karierę międzynarodową i do którego wrócił na krótko zimą 2022 roku. Przez pół roku pomógł Lechowi zdobyć mistrzostwo Polski, po czym wrócił do Niemiec i Fortuny Düsseldorf. Jego umowa wygasa w czerwcu i wygląda na to, że Polak może zmienić klub już teraz, w zimowym oknie transferowym.