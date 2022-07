Niemieckie media poinformowały o zestawieniu piłkarzy do sprzedania, którą przygotował dyrektor sportowy Herthy Berlin. Na liście płac klubu znajduje się 35 piłkarzy, co uniemożliwia Frediemu Bobiciowi zakup kolejnych gwiazd. Na wylocie z Herthy znalazł się m.in. Krzysztof Piątek, który do niedawna przebywał na wypożyczeniu.

Media. Robert Lewandowski otworzy drogę do transferu Cristiano Ronaldo

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Piątek: Czułem, że Depay nie wykorzysta rzutu karnego. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Krzysztof Piątek odejdzie z Herthy Berlin? Polak na liście do sprzedania

Jak poinformował portal "Focus.de", powodem, dla którego reprezentant "Biało-Czerwonych" znalazł się na liście jest zbyt wysoka pensja. Piątek w niemieckim klubie zarabia 4,5 mln euro rocznie, co dla Niemców jest zbyt dużym obciążeniem finansowym. Polski napastnik nie ukrywa, że chciałby grać we Włoszech, jednak Fiorentina nie zdecydowała się na zakup.

Z Herthy Berlin odejść mają także Dodi Lukebakio i Omar Alderete. Według doniesień, paragwajskim piłkarzem interesuje się kilka hiszpańskich klubów, w tym m.in. Atletico i FC Sevilla. Belg znalazł się prawdopodobnie na liście kilku ojczystych klubów.

Dziennikarze "Bilda" zdradzili, że przygodę z klubem zakończyć mają także Deyovaisio Zeefuik, Santiago Ascacibar i Javairo Dilrosun. Z Herthą Berlin pożegnać może się także jeden z sześciu środkowych obrońców. Na ten moment rozważane są dwa nazwiska - Jordan Torunarigha oraz Marton Dardai.

Kiepskie wieści dla reprezentanta Polski. Włoski klub zadecydował