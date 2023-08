To właśnie pieniądze są aspektem, który przekonał do takich ruchów prawdziwe gwiazdy. W Arabii Saudyjskiej od tego lata grają przecież tacy piłkarze, jak: Karim Benzema , N'Golo Kante , Kalidou Koulibaly czy Ruben Neves . W tym gronie miejsce dla siebie znalazł także były selekcjoner reprezentacji Polski - Czesław Michniewicz, który od 12 czerwca jest oficjalnie trenerem Abha Club .

Kolejny kadrowicz u Michniewicza?

Michniewicz od początku chciał u siebie zobaczyć Grzegorza Krychowiaka . Środkowy pomocnik początkowo miał pozostać w Al-Shabab , ale nie udało mu się ustalić odpowiednich warunków i dołączył do Michniewicza. Okazuje się jednak, że to nie jedyny reprezentant Polski, który może występować pod wodzą byłego selekcjonera naszej kadry. Trener chce wzmocnić pozycję bramkarza .

Wybrańcem do tej roli ma być Łukasz Skorupski . Według Mateusza Borka z Kanału Sportowego przedstawiciele Abha Club poczynili już pierwsze oficjalne kroki w celu podpisania kontraktu z polskim bramkarzem. - Słyszę, że bardzo potężną ofertę z tego klubu dostaje kolejny Polak. Może was lekko zdziwię - Łukasz Skorupski. Trener Michniewicz chciałby bramkarza Bolonii u siebie. Słyszę tam o kwocie na poziomie 6 mln euro netto za dwa sezony - przekazał dziennikarz w programie "Loża Piłkarska".

Skorupski we włoskiej Bolonii występuje już od lipca 2018 roku. Wówczas włoski klub zapłacił za Polaka dziewięć milionów euro. Przez te pięć lat Skorupski w barwach Bolonii wystąpił łącznie w 181 spotkaniach. Czyste konto zachował zaledwie 38 razy, ale co do jego klasy sportowej nikt we Włoszech nie ma wątpliwości. Tracone gole z reguły nie był jednak z jego winy.