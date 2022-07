Cristiano Ronaldo zaoferowany kolejnemu gigantowi! To byłby gwiazdozbiór

Dziennikarze szeroko rozpisywali się na temat tego, że CR7 nie czuje się w drużynie "Czerwonych Diabłów" dobrze. Szczególnie uwiera go fakt, że klub nie zdołał wywalczyć sobie prawa gry w zbliżającej się edycji Ligi Mistrzów. Głośno było o jego możliwych przenosinach do Bayernu, lecz mimo zdecydowanego poparcia dla takiego ruchu ze strony niektórych ekspertów (jak chociażby Lothar Matthaeus), włodarze szybko ucięli temat argumentując, że gwiazdor nie pasuje do filozofii drużyny.

Media: Ronaldo zaoferowany kolejnemu gigantowi

Francuski "Le Parisien" informuje, że agent Ronaldo, Jorge Mendes miał zaproponować jego usługi włodarzom... Paris Saint-Germain. Władze francuskiej ekipy odpowiedziały jednak, że póki co ich kadra jest zbyt rozbudowana, by pozwolić sobie na angaż 37-latka.

Przyznać również trzeba, że abstrakcyjnie prezentuje się wizja, w której w jednym zespole grają CR7, Lionel Messi, Neymar i Kylian Mbappe. Czy szatnia byłaby w stanie wytrzymać obecność tak wielu silnych charakterów?