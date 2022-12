Cristiano Ronaldo po kilkudziesięciu dniach, w trakcie których formalnie pozostawał bez klubu związał się umową z zespołem z Arabii Saudyjskiej, Al-Nassr. Jego przenosiny na Półwysep Arabski są na całym świecie szeroko komentowane. Choć przypuszczać można, że skusiły go gigantyczne pieniądze, wyjazd do mocno egzotycznej ligi sprawia, że w zasadzie żegna się on ze światem wielkiej piłki. W mediach społecznościowych wypomniano Portugalczykowi, iż kilka lat temu w jednym z wywiadów mówił on o "odejściu z godnością", którą rozumiał przez uniknęcie gry "w USA, Katarze czy Dubaju". Złośliwi przypominają, że technicznie rzecz biorąc... dotrzymał słowa.