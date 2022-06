CR7 wrócił do "Czerwonych Diabłów" po latach. Jego celem była walka o najwyższe laury, lecz spotkało go jedynie gorzkie rozczarowanie. Dopiero szóste miejsce w lidze oraz szybkie pożegnanie z europejskimi pucharami nie było czymś, co zaspokoiłoby ambicje gracza tego formatu. Dlatego właśnie gwiazdor rozważa odejście z United.

Reklama

Cristiano Ronaldo może odejść z Manchesteru United

Jak informuje "AS", Ronaldo niepokoi dodatkowo bierność klubu na transferowym rynku, która nie daje nadziei na poprawę sytuacji. Dlatego ma rozważać odejście mimo ważnego jeszcze przez rok kontraktu. Hiszpanie informują, że jego agent, Jose Mendes już kontaktował się z Juventusem w kwestii powrotu do Italii.

W zakończonym niedawno sezonie 37-latek zaliczył 39 występów, strzelając 24 gole i dokładając do tego dorobku trzy asysty.