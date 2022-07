Cristiano Ronaldo chce przejść do Bayernu! Media: Ważna rola "Lewego"

CR7rzekomo jest bardzo rozczarowany postawą "Czerwonych Diabłów". Dodatkowo "uwiera" go fakt, że klub nie zagra w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. W gronie klubów, które mogą okazać się jego nową przystanią wymieniało się Sporting Lizbona i Bayern. Transfer do Niemiec byłby wielką niespodzianką - włodarze zespołu z Monachium bardzo sceptycznie podchodzą do zatrudniania wiekowych graczy, a swoje robiłaby też bardzo wysoka pensja jaką pobiera portugalski as. Mowa o kwocie rzędu 30 milionów euro za rok gry.

Cristiano Ronaldo zdeterminowany, by dołączyć do Bayernu

Wydawało się, że wszelkie spekulacje uciął Oliver Kahn, w rozmowie z "Kickerem" stwierdzając, że Ronaldo nie pasuje do filozofii klubu, ale... ostatnie doniesienia mediów wskazują, że gwiazdor jest naprawdę zdetrminowany, by przenieść się do Bayernu.

"Tuttomercato" informuje, że za kulisami agent gracza, Jose Mendes pracuje nad transferem do Niemiec. Co ciekawe, Mendes miał również rozmawiać z włodarzami FC Barcelona, lecz na temat... przyszłości Roberta Lewandowskiego. Przenosiny do Bayernu są bowiem brane pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy Polak ten zespół opuści.