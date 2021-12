"Lewy" od dłuższego czasu łączony jest z czołowymi klubami Europy, a w gronie zainteresowanych zespołów wymieniane były między innymi Real Madryt, Manchester United czy Paris Saint-Germain. Póki co jednak żadna ze spekulacji nie okazała się niczym więcej, niż tylko plotką.

Co z przyszłością Roberta Lewandowskiego?

Jednocześnie zastanawiać może bierność władz Bayernu w kwestii nowego kontraktu dla swojej największej gwiazdy. Aktualny wygasa latem 2023 roku co oznacza, że giganci mogą niedługo zacząć prawdziwe podchody. Tym bardziej zaskakujące są doniesienia niemieckich mediów wskazujące, że póki co Bawarczycy nie przewidują rozmów kontraktowych.



Takie informacje przekazuje "Sport.de". Według dziennikarzy serwisu, negocjacje kontraktowe mają się rozpocząć dopiero wiosną przyszłego roku.



Co ciekawe, serwis przeprowadził sondę, w której pyta, jakiego wyboru powinien, zdaniem internautów dokonać Lewandowski. Dla zdecydowanej większości (ponad 75%) najbardziej sensownym krokiem wydaje się pozostanie w Monachium.



