Rosyjskie media od pewnego czasu spekulują, że z drużyną Spartaka Moskwa pożegnać może się Maciej Rybus. Obrońca, który trafił do ekipy latem, na zasadzie wolnego transferu spędził dotąd na murawie w sezonie 2022/23 zaledwie 582 minuty. Mimo pojawiających się pogłosek, póki co brakuje wyraźnych sygnałów, by klub ze stolicy chciał się pozbyć doświadczonego gracza. Znalazł się on natomiast w kadrze na zgrupowanie w Dubaju.