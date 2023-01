Fabrizio Romano napisał swoje słynne "here we go!", a to oznacza, że do skutku doszedł kolejny transfer Chelsea FC. Do drużyny Grahama Pottera dołączy Noni Madueke - angielski skrzydłowy, który ostatnie 4 lata spędził w PSV Eindhoven. Klub ze Stamford Bridge po raz kolejny pokazuje, że pod rządami Todda Boehly'ego nie oszczędza pieniędzy na transfery.