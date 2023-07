Chelsea pozbywa się kolejnego piłkarza. Amerykanin zasilił AC Milan

Drzwi obrotowe do wejścia w klubowych budynkach Chelsea tego lata kręcą się nieustannie. Londyński zespół prawie codziennie przeprowadza jakieś operacje transferowe. Mówimy tu zarówno o licznych, regularnych odejściach, jak i tak samo częstych przyjściach. Kolejnym piłkarzem, który opuścił "The Blues" jest Christian Pulisic. Amerykanin zasilił szeregi włoskiego AC Milan i podpisał umowę do czerwca 2027 roku.