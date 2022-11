Chcą wypożyczyć Erlinga Haalanda do... siódmej ligi! "To ma sens"

O wyczynach strzeleckich Haalanda po przenosinach na Wyspy powiedziano i napisano już wiele. Najbardziej imponujące są jednak po prostu liczby. W 18 występach zanotował 23 trafienia, a do dorobku tego dołożył też trzy asysty.

Drugi gol Haalanda w meczu Manchester City - FC Kopenhaga. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Erlinga Haalanda chce wypożyczyć... klub z siódmej ligi

Ostatni mecz ligowy przed przerwą na mistrzostwa świata Norweg rozegrał w miniony weekend. Jego zespół zaskakująco przegrał z Brentford 1:2, a 22-latek nie wpisał się na listę strzelców. Przed sobą ma za to wizję długiego odpoczynku: ponieważ nie jedzie na mistrzostwa świata, najbliższy mecz o stawkę rozegra prawdopodobnie dopiero 28 grudnia.

Erling Haaland wraz z reprezentacją Norwegii nie zdołał wywalczyć awansu na mistrzostwa świata w Katarze / NTB BEATE OMA DAHLE / AFP

"The Citizens" wrócą wtedy do zmagań w Premier League, mierząc się z Leeds United, drużyną Mateusza Klicha. Osiem dni wcześniej klub czeka spotkanie EFL Cup przeciwko Liverpoolowi, ale mało prawdopodobnym jest, by Haaland w nim zagrał - zespoły w tych rozgrywkach zazwyczaj oszczędzają czołowych piłkarzy.

Z mocno zaskakującą propozycją wyszli do gwiazdora działacze występującego na siódmym poziomie rozgrywkowym w Anglii Ashton United. Chcą oni... wypożyczyć Haalanda, by ten mógł pozostać w rytmie meczowym. Co więcej - przekonują, że taki ruch z jego perspektywy naprawdę miałby sens.

To z pewnością ma więcej sensu niż gra w golfa przez sześć tygodni