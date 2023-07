Były kapitan reprezentacji Polski z radą dla Zielińskiego. "Byłby niepoważny"

Piotr Zieliński od startu poprzedniego lata jest ciągłym obiektem plotek transferowych. Podczas poprzedniego letniego okna transferowego Polak łączony był z ewentualnymi przenosinami do Anglii. Zainteresowanie pomocnikiem reprezentacji Polski wyrażał West Ham United, a działaczy na taki ruch przekonywał sam Łukasz Fabiański, który widział dla Zielińskiego miejsce w składzie West Hamu .

Wówczas Zieliński odrzucił wszelkie zainteresowanie z powodu miłości do Neapolu i swojego klubu. Polak faktycznie pozostał w zespole, który pod wodzą Luciano Spalettego zagrali najlepszy sezon od wielu wielu lat. Polak w drużynie dowodzonej przez szalonego Włocha odgrywał bardzo ważną rolę. Pozostanie w Neapolu pod względem sportowym, niewątpliwie się więc opłaciło.

Bąk nie ma wątpliwości ws. Zielińskiego

Finansowo również Zieliński narzekać nie może. Polak jest trzecim najlepiej opłacanym zawodnikiem swojego zespołu. Rocznie netto na jego konto wpływa trzy i pół miliona euro. Może się jednak okazać, że te pieniądze są niewielkie, gdy porównamy je z ofertą, jaką miał dostać Zieliński. Saudyjskie Al-Ahli bowiem widzi dla Polaka miejsce w swoim zespole, a to oczywiście wiąże się z solidną tygodniówką.

Co więcej, Bąk uważa, że ewentualne przenosiny do Arabii Saudyjskiej nie zmienią nic w kontekście reprezentacji Polski. - Dzięki temu wyjazdowi zabezpieczyłem swoją przyszłość. Zieliński ma szansę zarobić niewyobrażalne pieniądze w skali naszego kraju. Raczej każdy by z tego skorzystał, ale ludzie są różni, więc nie wiem jak postąpi. O poziom ligi saudyjskiej w kontekście gry Piotra w kadrze w ogóle nie martwiłbym się. Sądzę, że nie obniżyłby lotów, bo jest profesjonalistą - kontynuował Bąk.