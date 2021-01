Federico Bernardeschi, aktualnie reprezentujący barwy Juventusu może przenieść się do Bayernu Monachium. Jak informują włoskie media, brana jest pod uwagę możliwość wymiany za Corentina Tolisso.

Włoch nie może się pochwalić w ekipie "Starej Damy" mocną pozycją. Łącznie od początku sezonu rozegrał w jej barwach 21 spotkań, ale zazwyczaj wchodził na murawę z ławki rezerwowych. Pod koniec grudnia otrzymał od władz klubu wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.

Według mediów w Italii możliwe są jego przenosiny do Bayernu Monachium. Niemiecki klub miałby być poważnie zainteresowany takim ruchem. Co ciekawe, w grę wchodzi wymiana z Juventusem za Corentina Tolisso, który mimo wydanych na niego gigantycznych pieniędzy (ponad 40 milionów euro) nie spełnił pokładanych oczekiwań.



Obaj zawodnicy są aktualnie wyceniani na około 25 milionów co sprawia, że ruch mógłby się odbyć bez ewentualnych dopłat którejś ze stron.



