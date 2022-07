Brytyjczycy grzmią w sprawie Cristiano Ronaldo. "Pozbądźcie się go"

W brytyjskich mediach sportowych bez wątpienia tematem numer jeden jest teraz Wimbledon. Oprócz relacji ze starć czołowych zawodników na londyńskich kortach, dużo mówi się także o niespodziewanej sadze transferowej Cristiano Ronaldo. Jak się okazało, napastnik Manchesteru United chciałby przenieść się do innego klubu.

Cristiano Ronaldo w Bayernie Monachium? Ikona namawia do sensacyjnego ruchu

Transfer Cristiano Rolando na językach zagranicznych mediów

Dla wielu Brytyjczyków decyzja portugalskiego piłkarza nie była zaskoczeniem. Zdaniem dziennikarza "Daily Mirror" Manchester United powinien rozważyć sprzedaż 37-latka.

Jeśli władze United naprawdę chcą wstrząsnąć swoim zespołem, to już teraz muszą się pożegnać z Ronaldo. On gra z nimi w pokera po raz drugi z rzędu. Moja wiadomość do Ten Haga i spółki jest więc prosta: pokażcie jaja i pozbądźcie się go - napisał Stan Collymore.

Inne portale sugerują, że najbliżej pozyskania portugalskiego zawodnika jest Chelsea. Dużo mówi się o tym, że Ronaldo może trafić też do takich klubów jak FC Barcelona i Bayern Monachium. To z kolei mogłoby wpłynąć na transfer Roberta Lewandowskiego do Hiszpanii. Jeśli Bawarczycy zdecydowaliby się na portugalskiego gwiazdora, kapitan reprezentacji Polski miałby większe szanse na przeniesienie do Barcelony.

Co do jednego dziennikarze są zgodni - drogi Cristiano Ronaldo i Manchesteru United muszą się rozejść. Dave Kidd, felietonista "The Sun" uważa, że brytyjski klub na transferze Portugalczyka więcej zyska, niż straci.

Ronaldo jest bardzo znany i wciąż bardzo dobry jeśli chodzi o strzelanie goli, ale po prostu nie jest w stanie już dłużej udoskonalać gry najlepszych klubów. Nie był nawet w stanie udoskonalić United - zauważył.

Podobne zdanie na ten temat mają dziennikarze "The Athletic": "Ostatnie sześć miesięcy pokazało, że United i Ronaldo nie wyglądają już dobrze razem"