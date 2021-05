BVB była wymieniana w gronie klubów, mogących być potencjalnie zainteresowanych usługami Wojciecha Szczęsnego. Polak najprawdopodobniej opuści Juventus, a włodarze pieniądze pozyskane z jego sprzedaży przeznaczą na kontrakt dla Gianluigiego Donnarummy. Wcześniej mówiło się też o możliwych przenosinach do Niemiec Bartłomieja Drągowskiego (Fiorentina).

Ostatecznie jednak wszystkie te spekulacje okazały się wyłącznie plotkami. Drużyna z Zagłębia Ruhry zdecydowała się na podpisanie umowy z młodym, 23-letnim Kobelem, który do zespołu trafi z VfB Stuttgart. Szwajcar w minionym sezonie rozegrał na boiskach Bundesligi 33 spotkania. Według not "Kickera" był czwartym najlepiej ocenianym bramkarzem sezonu - po Manuelu Neuerze (Bayern Monachium), Stefanie Ortedze (Arminia Bielefeld) i Rafale Gikiewiczu (FC Augsburg).



Bramkarz kosztował Borussię 15 milionów euro. Podpisał kontrakt z klubem ważny do czerwca 2026 roku.



TC

