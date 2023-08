Bomba transferowa. Bayern bije rekord. To on ma zastąpić Lewandowskiego

Do startu sezonu Premier League pozostał już zaledwie jeden dzień. Nieco więcej czasu na przygotowania do sezonu mają w Monachium, ale tam wciąż brakuje klasowego napastnika, który wejdzie w buty Roberta Lewandowskiego. Według Davida Ornsteina z "The Athletic" niemiecki klub właśnie finalizuje transfer Harry'ego Kane'a. Po długich negocjacjach udało się porozumieć z Tottenhamem Hotspur w sprawie wykupu Anglika.