Bayern straci wschodzącą gwiazdę? "Nie ma sensu wracać"

Bayern Monachium może w najbliższej przyszłości borykać się z poważnym, kadrowym problemem. Podstawowy bramkarz zespołu, Manuel Neuer ma już 36 lat, a szykowany na jego następcę, wypożyczony aktualnie do AS Monaco Alexander Nuebel... nie pali się do powrotu. Jak donosi "Bild", przedstawiciele mistrzów Niemiec udali się do 26-letniego zawodnika, by nakłonić go do zmiany stanowiska.