Bayern straci podstawowego obrońcę? Angielski gigant złożył ofertę

Bayern Monachium nie wyobraża sobie powtórzenia tego, co działo się w minionym już sezonie. Mistrzowie Niemiec bowiem zakończyli go w bardzo słabych nastrojach. Zespół z Bawarii zdecydowanie zbyt wcześniej (jak na siebie) odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów . W ćwierćfinale tego prestiżowego turnieju, lepszy okazał się Manchester City, który nie dał szans drużynie prowadzonej przez Thomasa Tuchela .

Co więcej, zespół dowodzony przez doświadczonego szkoleniowca odpadł przedwcześnie także z rozgrywek Pucharu Niemiec. Dodatkowo samo mistrzostwo Bundesligi zdobyte zostało dosłownie w ostatnich minutach sezonu. W międzyczasie w trakcie sezonu doszło także do zmiany trenera. Niespodziewanie zwolniony został Julian Nagelsmann, a zastąpił go właśnie Tuchel.