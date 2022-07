Bayern Monachium zagina parol na 17-letni diamient. Złożył już ofertę

Urodzony w Sarcelles piłkarz do drużyny U-19 Rennes przed dwoma laty. Po dwunastu miesiącach włączono go do kadry pierwszego zespołu. W ostatnim sezonie Ligue 1 rozegrał siedem spotkań, wystąpił też w meczach europejskich pucharów. Uważany jest za wielki talent.

Bayern Monachium zagina parol na młody diament

Według informacji "Le Parisien" Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy Bayernu Monachium jest bardzo żywo zainteresowany pozyskaniem Tela.

Mistrzowie Niemiec mieli już nawet złożyć oficjalną ofertę. Nie pada co prawda kwota odstępnego, lecz wydaje się, że musi być ona spora - 17-latek jest reprezentantem Francji w swojej kategorii wiekowej, a jego kontrakt ważny jest aż do 2024 roku.