Bayern Monachium sprzedaje gwiazdę. Piłkarz potwierdza plotki. "To mnie rani"

Te pieniądze Bayern wykorzystał na sprowadzenie do siebie Sadio Mane . Senegalczyk trafiał do Monachium, jako wielka gwiazda, ale w Monachium wyraźnie mu się nie powiodło i nie zrealizował marzenia o zastąpieniu Roberta Lewandowskiego. W związku z tym od kilku miesięcy mistrzowie Niemiec szukali wyjścia z całej tej patowej sytuacji, a Mane wciąż chciał osiągnąć sukces w klubie z Bawarii.

Gwiazdor Bayernu rozwiewa wątpliwości

Na całe szczęście dla wszystkich w grze pojawiło się Al-Nassr FC , w którym gra już Cristiano Ronaldo. Klub z Arabii Saudyjskiej od początku bardzo chciał zobaczyć u siebie Senegalczyka i z każdym tygodniem był coraz pewniejszy postępu w negocjacjach. Według mediów cała transakcja jest już dosłownie sfinalizowana, a do oficjalnego potwierdzenia potrzeba jedynie komunikatu.

Rani mnie odejście z Bayernu. Życzyłbym sobie innego zakończenia. Wiem, że mogłem pomóc zespołowi w tym sezonie. Chciałem to wszystkim udowodnić w tym sezonie. Niemniej jednak życzę klubowi i kibicom wszystkiego najlepszego na przyszłość

Mane do Bayernu trafił za 32 miliony euro. Misja zastąpienia Roberta Lewandowskiego zdecydowanie mu się jednak nie udała. Senegalczyk przez rok w barwach "Dumy Południa" zagrał w 38 meczach. Strzelił w nich 12 goli oraz sześciokrotnie asystował. W zbudowaniu formy Mane bardzo mocno przeszkodziła kontuzja, która wykluczyła go z gry na okres od listopada do lutego.