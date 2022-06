Bayern Monachium potwierdził hitowy transfer! Gigantyczne pieniądze w grze

O zainteresowaniu mistrzów Niemiec młodym graczem mówiło się od dłuższego czasu. Nieoficjalnie wiadomo też było, że Bawarczycy są gotowi za niego sporo zapłacić. Według medialnych przecieków suma odstępnego wyniosła około 20 milionów euro. Bayern może zapłacić jeszcze więcej, jeżeli spełnione zostaną warunki do wypłaty bonusów.

Bayern Monachium potwierdza transfer

Transfer potwierdzono w poniedziałkowe popołudnie. Umowa, jaką podpisał Gravenberch ważna jest do czerwca 2027 roku. Hasan Salihamidzić w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej zespołu nazwał go "jednym z największych talentów w Europie". - Jest bardzo dynamiczny i niebezpieczny przed bramką. To, że wybrał FC Bayern pokazuje, że jest przekonany do naszego klubu i możliwości, jakie mamy - ocenił.

Reklama

20-latek do klubu trafi z Ajaksu Amsterdam. W poprzednim sezonie zaliczył w jego barwach 42 występy, strzelając trzy gole i notując sześć asyst. Występuje na środku pomocy.

Zdjęcie Hasan Salihamidzic / AFP/TOBIAS SCHWARZ/ / AFP