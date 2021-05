Bayern Monachium. Jerome Boateng pożegnał się z klubem

32-latek bronił barw mistrzów Niemiec przez niemal dekadę - dołączył do klubu latem 2011 roku. W barwach drużyny rozegrał łącznie 363 spotkania. Jego kontrakt, wygasający 30 czerwca nie zostanie jednak przedłużony.

- Kiedy tu trafiłem, moim celem była rywalizacja z najlepszymi, gra w Lidze Mistrzów i miejsce w podstawowej jedenastce. Szczerze mówiąc, nie marzyłem nawet o tym, co wspólnie osiągnęliśmy - przekazał piłkarz.



Do wpisu dołączył również bardzo obszerne podziękowania dla sztabu, kibiców i wszystkich, którzy przez wszystkie lata go wspierali.



Póki co nie wiadomo, jaki będzie nowy klub defensora.



TC

