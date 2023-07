Bayern gotowy na sprzedaż gwiazdora. Promocja dla Anglików

Gwiazdor opuści Bayern Monachium?

Niemiecki szkoleniowiec w roli partnera Joshuy Kimmicha w środku pola ma jednak widzieć sprowadzonego latem Konrada Laimera. To oznacza, że Tuchel chce rozbić duet niemiecko-niemiecki. Według "Sky" władze Bayernu Monachium wyceniają środkowego pomocnika na zaledwie 40-50 milionów euro. Taka cena za gracza tej klasy dla zespołów z wielkim budżetem transferowym jest promocją. Według dziennikarzy zainteresowany jest Manchester United.

Goretzka w Bayernie występuje od lipca 2018 roku. Wówczas do klubu przychodził pomocnik, który wyróżniał się wzrostem, ale na pewno nie budową ciała. W ostatnich latach to się zmieniło. Pomocnik Bayernu przybrał dużą ilość masy mięśniowej, a jego sylwetka wyraźnie się zmieniła. Przez pięć lat w barwach "Dumy Południa" Goretzka wystąpił łącznie w 179 spotkaniach. Strzelił 34 gole oraz 35 razy asystował. Wygrał wszystko, co tylko mógł.