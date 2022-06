Bayern cieszy sie transferem! O Lewandowskim na moment zapomniano

Negocjacje pomiędzy Bawarczykami a "The Reds" były długie, lecz ostatecznie dobrnęły do szczęśliwego finału. Klub z Wysp otrzyma za Mane ponad 30 milionów euro, a kwota ta może znacząco wzrosnąć po spełnieniu warunków bonusów (do ponad 40 milionów).

Reklama

Sadio Mane opanował niemieckie media

Sportowe media za naszą zachodnią granicą opanował w stu procentach Senegalczyk. Kamery telewizyjne i dziennikarze podążają za nim krok w krok, a kibice są na bieżąco z każdym detalem pobytu 30-latka w Monachium. W tym całym zamieszaniu na moment głęboko w cień usunęła się kwestia transferu Roberta Lewandowskiego. Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy Bayernu, do niedawna bardzo mocno krytykowany, jest przez fanów obecnie wynoszony pod niebiosa. Sam nie ukrywa, jak wielką rzeczą jest sprowadzenie Mane.

- Jest u szczytu kariery, w świetnym wieku, w świetnej formie i żądny tytułów. To dla niego właściwy klub - mówił, cytowany przez "Bild".

Mane chwalił też Thomas Mueller. - Cieszę się, że do nas dołącza. Jest topowym graczem - komentował.