Barcelona przegrała walkę z czasem, ale... to nie musi być koniec

FC Barcelona tuż przed zamknięciem zimowego okienka transferowego robiła wszystko, by sfinalizować transfer Juliana Araujo z Los Angeles Galaxy. Jak informują hiszpańskie media, nie zdążyła jednak na czas dopełnić formalności, co w teorii przekreśla szanse na angaż 21-latka. "W teorii", bowiem według informacji dziennikarzy klub będzie próbował dojść w tej sprawie do porozumienia z FIFA.