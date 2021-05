Spekulacje, dotyczące przyszłości Arkadiusza Milika od kilku tygodni niezmiennie rozgrzewają media. Choć znajduje się on na celowniku wielu, uznanych ekip niewykluczone, że zdecyduje się pozostać w obecnym klubie. Według byłego reprezentanta Polski, Marka Jóźwiaka byłoby to idealne rozwiązanie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. Stade de Reims - Olympique Marsylia. Arkadiusz Milik znów wpisał się na listę strzelców (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Reklama

Nasz snajper dobrze odnalazł się w drużynie Olympique, niemal z marszu stając się jedną z kluczowych postaci zespołu. W 13 dotychczasowych występach strzelił sześć bramek, a dobra postawa jedynie podgrzewa atmosferę wokół jego możliwych przenosin do jednej z potęg. Zdaniem mediów w grze o piłkarza są Juventus, AS Roma, Atletico Madryt i Paris Saint-Germain.

Reklama

Jednocześnie, Milik w mediach przekonuje, że w Marsylii czuje się bardzo dobrze. Włodarze klubu w swoich wypowiedziach także dają znać, że chętnie zatrzymaliby zawodnika i nie obiecywali mu latem żadnego transferu. Według Marka Jóźwiaka, cytowanego przez "La Provence", pozostanie w obecnej drużynie byłoby dla Polaka rozwiązaniem idealnym.



- Jest w doskonałym miejscu. Olympique to dobra opcja na dalszą część kariery. Zalecałbym mu pozostanie w drużynie, ale decyzja należy do niego - mówił.



Jóźwiak w przeszłości występował we Francji, w barwach EA Guingamp. W Ligue 1 rozegrał 58 spotkań.



TC