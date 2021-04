Arkadiusz Milik bardzo szybko wypracował sobie w Olympique Marsylia mocną pozycję. Choć media spekulują o jego transferze do jednej z czołowych, europejskich drużyn pojawiają się sygnały świadczące, że Polak może pozostać w drużynie. Zaapelował o to nawet kolega z ekipy, Valentin Rongier.

Nasz napastnik od momentu przeprowadzki do Francji strzelił już sześć bramek, stając się kluczowym ogniwem zespołu z Marsylii. Nim jednak został oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz ekipy, jego nazwisko łączone było z takimi potęgami jak Juventus czy Atletico Madryt. Po udanym "wejściu" do Olympique spekulacje przybrały jeszcze na sile.

Okazuje się jednak, że ekipa południa Francji nie myśli póki co o tym, by oddawać Milika. Pablo Longoria, dyrektor generalny klubu zdradził, że Polakowi "nikt nie obiecywał, że zgodzi się na transfer", a sam zawodnik bardzo dobrze czuje się w klubie, co może sugerować, że jest gotowy na dłuższy, niż półroczny epizod. O tym, jak ważny dla zespołu jest napastnik mówi też Valentin Rongier, jego kompan z drużyny.



- Strzela gole i jest wielkim profesjonalistą. Zawsze tryska humorem i jest gotowy do pracy. Mam nadzieję, że to, jak się u nas czuje wpłynie na jego decyzję w sprawie przyszłości, choć nie jest to takie proste - mówił, cytowany przez "Topmercato".



