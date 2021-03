Włoscy dziennikarze spekulują, jakoby Arkadiusz Milik niezmiennie pozostawał w orbicie zainteresowań Juventusu. Wiele zależy jednak od tego, czy po zakończeniu sezonu włoska ekipa rozstanie się z Cristiano Ronaldo.

Fani Juve są mocno zawiedzeni postawą swoich ulubieńców. Zespół ze stolicy Piemontu pożegnał się z rozgrywkami Ligi Mistrzów już na etapie 1/8 finału odpadając z FC Porto. Ponadto Ronaldo i spółka do prowadzącego w tabeli Serie A Interu Mediolan tracą 10 punktów. Co prawda, mistrzowie Włoch rozegrali jeden mecz mniej od mediolańczyków, ale forma Interu stale rośnie, czego nie można powiedzieć o Juventusie. Nie oznacza to, że z posadą trenera pożegna się Andrea Pirlo, który cieszy się zaufaniem władz klubu.

Włoski dziennik "Tuttosport" ujawnił, że celem nadrzędnym w Juventusie jest pozyskanie nowego napastnika. Nadal aktualni mistrzowie Włoch rozważają dwie opcje, które są ściśle powiązane z Ronaldo. Gdyby Portugalczyk pozostał w klubie z Turynu, wówczas duże szanse na dołączenie do klubu miałby właśnie Milik.

Milik wróci do Italii?

Napastnik reprezentacji Polski pod koniec stycznia dołączył do Olympique Marsylia na zasadzie dwuletniego wypożyczenia. Prawo pierwokupu zakłada, że OM wykupi 27-letniego napastnika z SSC Napoli, ale po tej transakcji marsylczycy mogą sprzedać Milika, który niedawno bardzo liczył na transfer do Juve.

Gdyby "CR7" został w Turynie, wówczas Milik byłby wariantem, który władze klubu będą chciały wdrożyć w życie. W takim układzie Juventus będzie chciał również kontynuować wypożyczenie Alvaro Moraty z Atletico Madryt. Milik i Morata najprawdopodobniej grali na zmianę, gdyż niepodważalną pozycję w zespole miałby Ronaldo.

Jeżeli, zaś Ronaldo opuści Półwysep Apeniński, wtedy w turyńskim klubie zwolnią się olbrzymie środki finansowe na pensję dla nowej gwiazdy. 36-latek rocznie inkasuje aż 31 milionów euro. Wtedy Pirlo będzie chciał przekonać działaczy do transferu Mauro Icardiego, który występuje w Paris Saint-Germin.

Jaka będzie przyszłość Cristiano Ronaldo?

Niebawem dowiemy się, czy Ronaldo wypełni kontrakt z Juve, który wiąże go z klubem do końca czerwca przyszłego roku. Portugalscy dziennikarze są jednak zdania, że odejście "CR7" jest nieuniknione. Po wyeliminowaniu mistrzów Włoch przez FC Porto z Ligi Mistrzów, słaba postawa w tym spotkaniu Ronaldo i odpadnięcie "Starej Damy" na tak wczesnym etapie (1/8 finału), mogą przyspieszyć rozbrat Portugalczyka z włoskim klubem.

Jeśli tym razem transfer Milika do Juventusu doszedłby do skutku, wychowanek Rozwoju Katowice grałby w jednym zespole z rodakiem. Podstawowym bramkarzem włoskiego giganta jest bowiem Wojciech Szczęsny.

A.J., Polsat Sport