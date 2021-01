Włoski dziennikarz, Gianluca Di Marzio poinformował za pośrednictwem swojej strony internetowej, że Arkadiusz Milik przejdzie w czwartek w Marsylii badania, po których podpisze umowę z tamtejszym Olympique. Francuski klub zapłaci za niego 8 milionów euro, a 4 dodatkowe wypłacone mogą zostać w formie bonusów. Dodatkowo SSC Napoli przysługiwać będzie procent od kolejnego transferu napastnika.

Saga z Polakiem w roli głównej dobiega wreszcie do szczęśliwego końca. Milik, odstawiony w Napoli na boczny tor długo nie mógł porozumieć się z potencjalnymi, nowymi pracodawcami. Kiedy już na "pole position" w wyścigu po niego wysunęła się drużyna z Marsylii, na przeszkodzie stanęło stanowisko szefa klubu z Neapolu, Aurelio De Laurentiisa, który z uwagi na konflikt z piłkarzem nie był przekonany, czy zdecyduje się do oddać.

Ostatecznie stronom udało się dojść do porozumienia, a transfer snajpera jest już tylko kwestią czasu. Jak donosi Di Marzio, udał się on już do Francji na testy medyczne i wkrótce podpisze umowę z nowym pracodawcą. Techniczne niuanse przenosin są jednak dość skomplikowane. Najpierw Milik... przedłuży bowiem umowę z Napoli (do 2022 roku), a do Olympique zostanie jedynie wypożyczony, lecz z obowiązkiem wykupu. Jego ustalona kwota to 8 milionów euro i 4 możliwych bonusów, a dodatkowo - 20% kwoty kolejnego transferu.



Polak ostatni mecz rozegrał w listopadzie 2020 roku w barwach reprezentacji Polski (w przegranym 0-2 starciu z Włochami). W koszulce Napoli nie oglądaliśmy go od lipca.



