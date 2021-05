27-latek w 15 ligowych występach w barwach francuskiej ekipy strzelił dziewięć goli. Jego dobra gra sprawiła, że media łączą go między innymi z Paris Saint-Germain, Juventusem czy Atletico Madryt. Czy Milik interesuje się pojawiającymi się spekulacjami? Okazuje się, że nie.

- Odkąd gram regularnie, odciąłem się od plotek. Nie interesuje mnie to - stwierdził, dodając jednak, że gdy w barwach SSC Napoli nie występował (nie był przez klub zgłoszony do żadnych rozgrywek) często pisał do agenta z prośbą o potwierdzenie przeczytanych rewelacji.



Co ciekawe, Polak wskazał kierunek potencjalnego transferu w przyszłości. Jest on dość niecodzienny, bowiem Milik chciałby kiedyś zagrać... w Stanach Zjednoczonych. Wracając pamięcią do przeszłości wyznał z kolei, że szybka wyprowadzka z kraju i przenosiny do Bayeru Leverkusen były błędem i gdyby mógł cofnąć czas, nie wybrałby tego właśnie klubu.



Aktualnie Milik wraz z kadrą przygotowuje się do występu w Euro. Snajper zmaga się z urazem, który nie powinien jednak zablokować jego występu w czempionacie.



TC

