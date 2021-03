Wiele wskazuje na to, że okres gry Arkadiusza Milika w Olympique Marsylia może być jedynie krótkim epizodem. Poważnie zainteresowany pozyskaniem napastnika jest bowiem Juventus.

Polak trafił na Lazurowe Wybrzeże po kilku miesiącach bez gry. W Napoli został bowiem odstawiony na boczny tor, a jego dyspozycja po powrocie była jedną wielką zagadką. 27-latek prezentuje się jednak nieźle i w swoich sześciu dotychczasowych występach w Ligue 1 strzelił trzy gole.

Milik na okładce "Gazzetty"

Snajper od dłuższego czasu znajduje się w orbicie zainteresowań włodarzy Juventusu, którzy szukali możliwości, by sprowadzić go do siebie. Według informacji "La Gazzetta dello Sport", już w najbliższym okienku transferowym podejmą kolejną próbę. Włoski dziennik sportowy poświęca Polakowi okładkę środowego wydania pisząc, że ma on być częścią prawdziwej rewolucji, jaka dokona się w "Starej Damie". Władze klubu szykują bowiem gruntowną przebudowę składu, której częścią może być rozstanie z Cristiano Ronaldo.



Jak donoszą Włosi, Milik miał zawrzeć z klubem dżentelmeńską umowę, umożliwiającą wykupienie go za 12 milionów euro. Obok reprezentanta Polski, władze Juve mają być poważnie zainteresowane Mauro Icardim (PSG) i Memphisem Depayem (Olympique Lyon).



